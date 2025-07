Água, agro e clima: o ES se prepara para as mudanças climáticas

Durante a Conferência Sustentabilidade Brasil 2025, realizada em junho, na Praça do Papa, em Vitória, a vice-coordenadora do Fórum Capixaba de Comitês de Bacias Hidrográficas, Poliana Carminati, explicou como os comitês de bacias são formados e sua relevância na aplicação da política nacional de recursos hídricos, envolvendo poder público, sociedade civil e usuários da água.

Poliana destacou o papel do Idaf no apoio ao produtor rural na preservação ambiental e no cumprimento do Cadastro Ambiental Rural (CAR), fundamental para a proteção de nascentes e áreas de preservação permanente. Ela enfatizou que o órgão não atua apenas como fiscalizador, mas como parceiro orientador dos produtores, especialmente em tempos de escassez hídrica.

Sobre a construção de barragens, um tema em alta devido aos períodos de seca, Poliana explicou que, até cinco hectares de lâmina d’água, o processo é simplificado, mas requer acompanhamento técnico.

Assuntos do episódio:

0:40 – Boas-vindas e apresentação de Poliana Carminati

1:08 – O que é o Fórum Capixaba de Comitês de Bacias Hidrográficas

2:54 – Anúncio do 26º Encontro Nacional em Vitória

3:40 – Mudanças climáticas e povos tradicionais

4:58 – Experiências de outros estados no uso sustentável da água

5:14 – Quantidade e qualidade da água: pilares da gestão

5:24 – Papel do IDAF na preservação e no CAR

6:48 – Programa de Regularização Ambiental e apoio técnico ao agro

7:52 – Nascente preservada é garantia de água para todos

8:15 – Conscientização no agro e avanços no Espírito Santo

10:00 – Como funciona o licenciamento de barragens

11:47 – Convite ao produtor rural para o encontro nacional