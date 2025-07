“Alcatraz dos Jacarés”: Trump visita nova prisão para imigrantes

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que visitará nesta terça-feira (1º) um novo centro de detenção de imigrantes localizado nos Everglades, na Flórida. A unidade, apelidada de “Alcatraz dos Jacarés”, será inaugurada nos próximos dias no Aeroporto de Treinamento e Transição Dade-Collier, adaptado para funcionar como presídio.

Durante declaração à imprensa em frente à Casa Branca, Trump confirmou presença na inauguração do centro, que integra sua política de endurecimento contra a imigração irregular, uma das principais bandeiras de seu segundo mandato.

Segundo dados da Universidade da Califórnia, o número de prisões de imigrantes nos EUA mais que dobrou desde o início do ano, quando Trump reassumiu a presidência em 20 de janeiro. Um levantamento aponta que, a partir de uma meta definida em reunião com líderes do ICE (Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas) em 21 de maio, o governo pretende realizar até 3 mil detenções por dia. Só nos primeiros dez dias de junho, a média já ultrapassava 1.100 prisões diárias.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, também se manifestou sobre a inauguração. Em entrevista à CBS News, declarou que a nova instalação permitirá ampliar as remoções e deportações de imigrantes em situação irregular, reforçando os esforços do estado em conjunto com o governo federal.

Segundo divulgado pela revista Exame, o centro contará com milhares de leitos destinados à triagem, custódia e deportação de imigrantes. A localização do presídio, a cerca de 80 quilômetros de Miami, em uma área de pântano conhecida como Big Cypress Swamp, tem gerado críticas. O ecossistema é conhecido pela presença de mosquitos, jacarés e cobras, o que alimentou o apelido dado por autoridades locais.

Nos últimos dias, grupos de manifestantes têm protestado nas proximidades do centro, criticando as condições do local e a política imigratória do governo Trump.