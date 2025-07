Alegre amplia segurança alimentar com apoio à agricultura local

A Prefeitura de Alegre tem ampliado as ações de segurança alimentar no município por meio da integração entre políticas públicas e apoio à agricultura familiar. A iniciativa é conduzida pela Secretaria Executiva de Assistência Social e Direitos Humanos, em parceria com a Secretaria Executiva de Desenvolvimento Rural, por meio dos programas Compra Direta de Alimentos (CDA) e Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

Atualmente, 25 agricultores familiares participam do Programa CDA, selecionados via chamada pública. Em parceria com a Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), o programa garante a entrega mensal de cestas verdes para 100 famílias em situação de vulnerabilidade social, além de nove instituições cadastradas no município.

Os alimentos, frescos e produzidos localmente, contribuem para a melhoria da qualidade nutricional das famílias atendidas, ao mesmo tempo em que movimentam a economia rural e geram renda para pequenos produtores.

Já o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), de âmbito federal, complementa a ação municipal com o atendimento mensal a outras 50 famílias. Neste modelo, a compra dos alimentos é realizada junto a associações de agricultores, promovendo maior autonomia e inclusão dos produtores.

Para garantir eficiência e qualidade no processo, a Secretaria de Assistência Social estruturou um espaço exclusivo para recepção, triagem e entrega das cestas verdes. A logística foi organizada para assegurar dignidade aos beneficiários e transparência na execução dos programas.

A gestão municipal destaca que o fortalecimento da segurança alimentar em Alegre é reflexo direto do compromisso com a inclusão social e o desenvolvimento sustentável, promovendo benefícios simultâneos para quem produz e para quem mais precisa.