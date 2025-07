Alegre aprova propostas e define delegados em conferência histórica

Na última segunda-feira (30), o município de Alegre deu um passo importante em direção à participação cidadã, com a realização da 1ª Conferência Municipal das Cidades.

O evento reuniu representantes do poder público, movimentos populares, entidades empresariais, trabalhadores e setores acadêmicos e profissionais, promovendo um debate coletivo e democrático sobre o futuro da cidade.

Durante a conferência, quatro propostas foram aprovadas e seguirão agora para a etapa estadual. Entre os destaques está a sugestão de eleição direta de lideranças comunitárias, com o objetivo de fortalecer a participação popular. Também foram aprovadas medidas como a implantação de diques de contenção para prevenir inundações, a ampliação do controle social nas decisões públicas e a adoção do conceito de cidade-esponja, que propõe soluções sustentáveis para drenagem urbana e resiliência climática.

Além disso, foram eleitos os delegados que representarão Alegre na próxima fase da conferência. Os titulares escolhidos são: Rafael Nicácio Viana (poder público), Liziete Oliveira da Silva (movimento popular) e Rita de Cássia da Luz Bernardes (setor empresarial). Como suplentes, foram eleitas Ediane Vitor de Souza Vital, Rosimar Domingos e Letícia Pinheiro de Oliveira.

A conferência reforça o compromisso de Alegre com o planejamento urbano participativo, colocando a população no centro das decisões que impactam diretamente a cidade.