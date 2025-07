Alegre celebra a XVII Festa da Colheita no sábado (5)

Neste sábado (5), a comunidade de Varjão da Cotia, em Alegre, celebra a XVII Festa da Colheita.

A atividade festeja o trabalho no campo e a união das famílias da região. Sendo assim, a festividade começa às 18h30 com a Santa Missa.

Logo após, a programação continua com leilão e show musical. Além disso, haverá barracas de comidas típicas, bebidas e atividades para toda a família.

