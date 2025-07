Alegre: jovens participam de feira de profissões e planejam o futuro

A Escola Estadual Professor Pedro Simão, em Alegre, realizou, nesta semana, a Feira de Profissões “Descobrindo o Futuro”.

A ação reuniu estudantes, professores e instituições para apresentar possibilidades de carreira e formação. O evento contou com estandes interativos, oficinas, dinâmicas e palestras de profissionais de diversas áreas.

Com participação de universidades, empresas e órgãos públicos, a iniciativa buscou orientar os jovens sobre o mercado de trabalho e despertar o interesse por cursos técnicos e superiores.

Destaque para os projetos dos cursos de Análises Clínicas e Design Gráfico desenvolvidos pelos alunos.

Segundo a diretora Lucy Sader de Souza, o evento superou expectativas e deixou os estudantes mais preparados para planejar o futuro. A feira foi considerada uma experiência transformadora para a juventude de Alegre.

