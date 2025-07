Alegre marca presença nos Jogos Estaduais da Pessoa Idosa 2025

O município de Alegre está entre os 22 representantes capixabas na edição 2025 dos Jogos Estaduais da Pessoa Idosa (JEPI), que teve início na segunda-feira (28) no Sesc de Guarapari. O evento reúne 554 atletas com mais de 60 anos em uma programação voltada para o esporte, a saúde e o envelhecimento ativo. As competições seguem até o dia 1º de agosto.

A cerimônia de abertura foi realizada nesta terça-feira (29), às 19h. O cronograma inclui modalidades como bocha, dominó, dança de salão, coreografia e vôlei adaptado.

Alegre será representado na bocha pelos atletas Renatão e Gilberto Remela, que conquistaram o primeiro e segundo lugar, respectivamente, na seletiva municipal realizada em julho. A equipe conta ainda com o apoio de Sinval, terceiro colocado na competição local, que assume a função de chefe da delegação.

O JEPI é promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (SESPORT), e busca incentivar a prática esportiva entre os idosos, além de fomentar o intercâmbio cultural entre os participantes.