Alerta de tsunami após forte terremoto deixa moradores em pânico

Com magnitude 7,3, um terremoto, abalou a costa do no Alasca nesta quarta-feira (16). O tremor teve 36,4 km de profundidade e foi confirmado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Moradores relataram sentir vibrações fortes e prolongadas. A intensidade do fenômeno preocupou autoridades locais.

Alerta de tsunami no Alasca

Após o terremoto, um alerta de tsunami no Alasca foi imediatamente ativado pelas autoridades. Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS), a população das áreas costeiras deve evacuar para regiões altas ou mais afastadas do litoral. A recomendação é feita por sirenes. Há risco de ondas perigosas nas próximas horas.

Ruas esvaziadas e evacuações em andamento

Assim, casas e comércios estão sendo deixados para trás. Assim, em meio ao alarme, moradores correram para locais seguros. Muitos seguiram para o interior, enquanto escolas e estabelecimentos suspenderam as atividades. Vídeos que circulam nas redes mostram o momento exato em que a evacuação começou em pequenas cidades costeiras.

Autoridades mantêm vigilância sobre o Pacífico

A situação continua sendo acompanhada por equipes de emergência e órgãos federais dos EUA. Com o epicentro localizado em uma zona ativa do Círculo de Fogo do Pacífico, o monitoramento permanece intenso. Entretanto, a qualquer sinal de elevação no mar, as autoridades emitem novos alertas. A prioridade é proteger vidas e evitar tragédias.

População em alerta

Recomenda-se cautela. As autoridades reforçam que a ameaça de tsunami ainda é válida. O alerta de tsunami no Alasca permanece em vigor até nova atualização oficial. Enquanto isso, moradores devem seguir as orientações da Defesa Civil local e evitar retornar às áreas costeiras.