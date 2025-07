Aluno morre a caminho da escola na BR-101, na Serra

Um adolescente morreu em um acidente na BR-101, no acesso entre os bairros Taquara e Barcelona, na Serra, nesta quinta-feira (3).

De acordo com as informações, a vítima, de 14 anos, estava a caminho da escola em Laranjeiras junto com o pai, em uma moto.

Os dois seguiam no sentido Vitória quando desviaram de um engavetamento, e o adolescente acabou sendo atingido por um caminhão.