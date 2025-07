Alunos de Iconha vivenciam cultura Guarani em visita à Aldeia Tekoá

Estudantes da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Coronel Antônio Duarte, localizada em Iconha, realizaram, na última terça-feira (08), uma visita técnica à Aldeia Indígena Tekoá Mirim, localizada no município de Aracruz. A ação fez parte de uma proposta pedagógica que visa promover o reconhecimento dos povos originários e proporcionar experiências educativas que valorizam a diversidade cultural brasileira.

Durante a visita, os estudantes tiveram contato direto com o povo Guarani, ouvindo relatos sobre a história, os costumes, a espiritualidade, a organização social e os desafios enfrentados pelas comunidades indígenas. A experiência proporcionou aprendizado contextualizado, sensível e interdisciplinar, integrando saberes de áreas como Biologia, História, Geografia, Sociologia e Direitos Humanos.

“A visita foi uma das experiências mais significativas que pude proporcionar aos meus alunos. O aprendizado se torna mais profundo quando ultrapassa os limites da sala de aula e se conecta com o mundo real”, destacou o professor de Biologia Hiury Marques Marvila.

Mais do que observar, os estudantes interagiram com os membros da comunidade, conheceram os rituais, os objetos culturais e a conexão espiritual com a natureza, rompendo estereótipos e promovendo uma escuta ativa e respeitosa. A atividade contribuiu diretamente para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais como empatia, respeito e valorização das identidades indígenas.

“Estar ali, ouvindo e aprendendo diretamente com aquele povo foi algo único. Percebi o quanto a imagem que temos sobre eles muitas vezes é distorcida ou superficial. Foi um aprendizado valioso que levarei para a vida toda”, relatou a estudante Lavínia Morelli Bianchine, da 3ª série do Ensino Médio.