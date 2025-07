Amaro Lima fala sobre o poder da arte e sustentabilidade

No episódio do podcast Sustentabilidade Brasil, o músico capixaba Amaro Lima compartilha reflexões sobre cultura, mudanças climáticas e a importância da ação individual na construção de um mundo mais equilibrado. Na conversa, Amaro abordou sua atuação como artista consciente, reforçando a ideia de que cada pessoa pode ser um “pontinho” transformador em sua comunidade. “Se cada um fizesse sua parte, teríamos uma comunidade mais forte e um mundo melhor”, afirmou.

Durante o bate-papo, o cantor também falou sobre os impactos das mudanças climáticas, o papel da música como instrumento de educação e crítica social e sua vivência atual nos Estados Unidos, onde percebe uma forte valorização do senso de comunidade. Além disso, reforçou a importância de eventos como o Sustentabilidade Brasil por promoverem a diversidade de vozes e ideias. Para ele, cultura e sustentabilidade caminham juntas: “A cultura refina o ser humano. Onde tem cultura, tem questionamento, tem beleza e tem respeito ao espaço coletivo”. O episódio foi gravado em junho, ao vivo na Praça do Papa, em Vitória.

Assuntos do episódio:

0:00 – Boas-vindas e apresentação do podcast

0:26 – Início da entrevista com Amaro Lima

0:41 – Quem é Amaro Lima na agenda do clima

1:24 – Mudanças climáticas e extremos do tempo

2:03 – Os riscos de um futuro sem ação coletiva

2:43 – Responsabilidade individual e política

3:25 – O que é possível fazer agora

4:06 – Otimismo e empatia diante dos desafios

5:00 – Vivência internacional e senso de comunidade

6:00 – O papel transformador da cultura

7:36 – Música como retrato do presente

9:00 – A importância de eventos culturais democráticos

10:25 – O que Amaro tem feito para transformar o mundo

11:45 – Espírito Santo como inspiração e lar

12:27 – Convite para o show e agradecimentos finais