Anchieta ganha novo espaço de calistenia ao ar livre

A cidade de Anchieta ganhou um novo espaço voltado à prática de calistenia, beneficiando moradores que buscam se exercitar ao ar livre. O equipamento, instalado pela Secretaria de Esportes e Juventude, oferece estrutura para treinos que utilizam o peso do próprio corpo, promovendo força, flexibilidade, equilíbrio e resistência.

A prática envolve movimentos como flexões, agachamentos e abdominais, sendo acessível a diferentes faixas etárias e níveis de condicionamento físico. Segundo o secretário Rodrigo Villar, outras comunidades também serão contempladas com melhorias.

Em Recanto do Sol, por exemplo, os equipamentos da academia local estão sendo substituídos por modelos mais modernos, garantindo mais segurança e incentivo à atividade física. A iniciativa faz parte do esforço da prefeitura para estimular hábitos saudáveis e oferecer infraestrutura de qualidade para a população.

