Angélica Chamon Layoun: quem é a juiza demitida por repetir sentenças?

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) oficializou, na última segunda-feira (7), a demissão da juíza substituta Angélica Chamon Layou. Ela atuava na comarca de Cachoeira do Sul. A magistrada já estava afastada do cargo desde setembro de 2023, quando começou a fazer parte de investigações em um processo administrativo-disciplinar (PAD).

O PAD apurou a existência de supostas irregularidades em milhares de ações judiciais sob responsabilidade da juíza. De acordo com o TJ-RS, um dos principais pontos da investigação foi a utilização de uma mesma decisão padronizada em aproximadamente dois mil processos. Considera-se a prática grave, segundo a Corregedoria-Geral da Justiça.

Em nota, a defesa da juíza Angélica Chamon Layoun manifestou respeito ao Tribunal, mas afirmou discordar veementemente da penalidade. Os advogados consideram “desproporcional, juridicamente viciada e sem provas de dolo ou má-fé” — requisitos, segundo a argumentação, indispensáveis para configurar uma falta funcional gravíssima.

Como não cabe recurso interno no âmbito do TJ-RS, os advogados ajuizaram um Pedido de Revisão Disciplinar no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Além disso, no documento, questionam a proporcionalidade da sanção e possíveis vícios na instrução do processo disciplinar, cujo conteúdo tramita sob sigilo.

Situação da vara e contexto familiar como fatores agravantes

A defesa afirma que Angélica foi para uma vara cível sem estrutura, e que tinha anos de ausência de titularidade, desorganização em fluxo processual e forte cultura de autogestão. Entretanto, ao tentar implementar melhorias administrativas e corrigir falhas operacionais, teria enfrentado resistência interna, o que, segundo seus advogados, contribuiu para o desencadeamento do PAD.

Além disso, outro ponto destacado pela defesa diz respeito ao contexto pessoal e familiar da magistrada. Ela é mãe de uma criança de três anos com diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA), o que, segundo seus representantes legais, exigia conciliação com a rotina funcional em meio à fase probatória da carreira.

Argumento reforça que não houve prejuízo às partes nem má-fé

Para os advogados, portanto, mesmo que tenham ocorrido falhas operacionais — comuns no estágio probatório e em sistemas digitais complexos —, não há elementos que justifiquem a punição extrema, especialmente diante da ausência de má-fé, prejuízo aos jurisdicionados ou violação da moralidade administrativa.

Contudo, eles defendem que, em vez da penalização, a Corregedoria deveria ter adotado medidas pedagógicas e orientativas, considerando o contexto singular vivido pela magistrada.

Ponto de vista da defesa abre debate sobre gênero e maternidade na magistratura

O caso envolvendo a juíza Angélica Chamon Layoun também suscita um debate mais amplo sobre o papel da mulher na magistratura e os desafios enfrentados por magistradas mães, que acumulam a responsabilidade profissional com a maternidade.

A defesa argumenta que a penalização pode refletir uma postura institucional insensível às especificidades enfrentadas por mulheres na carreira jurídica. Assim, segundo o texto, o processo contra Angélica poderia ser vivenciado por qualquer magistrada que exerça simultaneamente a jurisdição e a maternidade, especialmente em contextos hostis ou desestruturados.

CNJ avaliará conduta, proporcionalidade e garantias legais

A defesa acredita que o Conselho Nacional de Justiça analisará o caso com isenção, observando o devido processo legal, a proporcionalidade da sanção e os direitos garantidos pela magistratura nacional. Porém, até a publicação desta reportagem, o TJ-RS não havia comentado publicamente sobre a contestação apresentada no CNJ.

Entenda o caso da juíza Angélica Chamon Layoun: pontos centrais da defesa

Confira, abaixo, os principais argumentos apresentados pela defesa da juíza:

Não houve dolo ou má-fé comprovados na conduta funcional.

Decisão padronizada foi como resposta a passivo processual elevado.

Vara cível estava desestruturada, sem juiz titular há anos.

Processo disciplinar apresenta vícios de instrução.

Magistrada enfrentou resistência institucional ao implementar mudanças.

Discriminação velada por ser mulher, mãe e de outro estado.

CNJ será responsável por revisar e julgar proporcionalidade da pena.

Falhas operacionais não justificam medida disciplinar extrema.

Não houve dano às partes nem prejuízo à moralidade pública.

Nota à imprensa

A defesa manifesta profundo respeito pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, mas discorda veementemente da penalidade imposta à magistrada Angélica Chamon Layoun, por considerá-la desproporcional, juridicamente viciada e carente de prova de dolo ou má-fé, elementos indispensáveis à configuração de falta funcional gravíssima.

Esclarecemos que não cabe recurso interno no âmbito do TJRS. Por essa razão, foi ajuizado Pedido de Revisão Disciplinar no CNJ, onde se discute a proporcionalidade da sanção e vícios de instrução do processo disciplinar.

Por se tratar de processo que tramita sob sigilo, não é possível comentar o conteúdo integral dos autos ou os argumentos apresentados na petição de revisão disciplinar. Ressalvado esse limite, cumpre esclarecer que a magistrada foi designada para uma vara cível que estava há anos sem juiz titular, com grande passivo processual e uma cultura de autogestão consolidada, sem rotinas estruturadas. Nesse cenário, buscou corrigir falhas. operacionais, reordenar o fluxo processual e promover melhorias administrativas, enfrentando resistências internas que acabaram servindo de catalisador para o processo disciplinar.

Dificuldades

Além dos desafios próprios de uma unidade desorganizada, a juíza enfrentou dificuldades adicionais decorrentes de discriminação velada, por ser oriunda de outro estado, mulher e mãe de uma criança de três anos à época, diagnosticada com transtorno do espectro autista (TEA).

A conciliação entre os deveres funcionais e o cuidado com uma criança com necessidades especiais representa um desafio adicional que qualquer mäe magistrada pode compreender.

Eventuais equívocos ou falhas operacionais, naturais em estágio probatório e agravados pelas dificuldades de adaptação a sistemas digitais complexos, não podem justificar o rigor da medida disciplinar aplicada. A Corregedoria-Geral de Justiça deveria ter priorizado medidas pedagógicas e de orientação, e não punições de natureza extrema, especialmente quando não há má-fé, dano às partes ou violação da moralidade.

Este caso suscita reflexões importantes sobre como a magistratura lida com as especificidades enfrentadas por mulheres magistradas, especialmente aquelas que exercem a maternidade simultaneamente à função jurisdicional. A situação vivenciada pela magistrada Angélica poderia ocorrer com qualquer mulher que enfrente os desafios da dupla jornada profissional e maternal no exercício da magistratura.

A atuação da magistrada foi pautada pela boa-fé, pelo compromisso com o serviço público e pela transparência funcional. Confia-se que o CNJ saberá avaliar o caso com isenção e profundidade, garantindo o respeito ao devido processo legal, à proporcionalidade da sanção e às garantias da magistratura nacional.