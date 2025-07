Apiacá conquista prêmio de Cenografia Regional na Feira dos Municípios

O município de Apiacá brilhou na Feira dos Municípios ao conquistar o prêmio na categoria Cenografia Regional. O reconhecimento é fruto do empenho da equipe liderada pelo secretário municipal de Arte, Cultura e Turismo, Sávio Maximo Ribeiro, que celebrou a vitória com emoção e dedicação.

“Dedico este prêmio ao povo apiacaense, especialmente aos servidores que acompanharam minha luta diária, a correria, a insistência. Hoje posso afirmar que todo esforço valeu a pena”, declarou Sávio, emocionado. O secretário ressaltou ainda o apoio do prefeito Marcio Keres, destacando a importância da confiança na equipe para elevar a autoestima da população local.

A deputada estadual Janete de Sá, presente ao evento, acompanhou de perto o trabalho e a entrega da equipe, emocionando-se com o resultado alcançado. Sávio também agradeceu à governança da Instância Regional Sul Capixaba dos Vales e Café, que contribuiu para sua formação e condução ao longo do processo.

“Cheguei a pensar em desistir, mas vim a este mundo com um propósito”, afirmou o secretário, que enxerga na premiação um reconhecimento do esforço coletivo para destacar Apiacá no cenário cultural do Espírito Santo.