Após adiamentos, Lula pode visitar o Espírito Santo nesta sexta (11)

Depois de cancelar três visitas ao Espírito Santo em 2025, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve finalmente vir ao Estado nesta sexta-feira (11). A informação foi repassada ao Palácio Anchieta por interlocutores do governo federal, embora a agenda oficial ainda não tenha sido divulgada.

Fontes ligadas ao governo estadual indicam que o município de São Mateus, no Norte capixaba, deve ser o principal destino da visita. O objetivo central é oficializar o repasse de recursos ao Espírito Santo provenientes do Acordo de Mariana, firmado como compensação pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), em 2015.

O Estado deverá receber cerca de R$ 40 bilhões como reparação pelos danos causados ao meio ambiente e à economia capixaba. Os recursos serão aplicados em projetos de infraestrutura, saúde, educação, meio ambiente e desenvolvimento social em regiões atingidas pela tragédia.

A agenda preliminar também prevê uma visita do presidente a uma comunidade quilombola de São Mateus. A presença no quilombo simboliza o reconhecimento do papel das comunidades tradicionais no processo de reparação e justiça social incluído no acordo.

Além dos atos relacionados ao desastre de Mariana, Lula pode aproveitar a visita para anunciar investimentos do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) voltados ao Norte do Estado, com foco em obras estruturantes e novos projetos de desenvolvimento regional.

Se confirmada, esta será a primeira visita de Lula ao Espírito Santo desde o início de seu terceiro mandato, em janeiro de 2023.