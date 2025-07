Aridelmo Teixeira se filia ao PSD com apoio de Hartung e Kassab

O empresário e professor Aridelmo Teixeira oficializou sua filiação ao Partido Social Democrático (PSD) nesta terça-feira (29), em cerimônia realizada na sede nacional da legenda, em São Paulo. O ato contou com a presença do presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, e do ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung, que articulou a chegada do novo filiado.

Aridelmo era uma das principais lideranças do Partido Novo no Espírito Santo, onde esteve desde 2018. Em 2022, foi candidato ao governo do Estado pela sigla e obteve 0,76% dos votos, ficando em quinto lugar. No segundo turno, declarou apoio ao então candidato Carlos Manato (PL).

A filiação de Aridelmo ao PSD marca um novo movimento estratégico da sigla no Espírito Santo. De acordo com a direção estadual, liderada por Renzo Vasconcelos, a entrada do empresário reforça o projeto de fortalecimento do partido no estado, com foco na atração de quadros técnicos e gestores públicos com perfil técnico e compromisso com a inovação e responsabilidade administrativa.

Com o novo reforço, o PSD capixaba sinaliza intenção de protagonismo nas próximas eleições, apostando em nomes com experiência em gestão e alinhados ao discurso de modernização da política.