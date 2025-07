Arnaldinho sela aliança com Casagrande e Ferraço para 2026

Durante reunião estratégica realizada no Palácio Anchieta, o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, reafirmou publicamente sua aliança política com o governador Renato Casagrande (PSB) e com o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB). O encontro, ocorrido na última segunda-feira (28), teve como foco o fortalecimento da parceria administrativa e o alinhamento do grupo para as eleições de 2026.

“Acertamos, sob a liderança de Casagrande, que iremos caminhar unidos no processo sucessório do ano que vem. Até lá, nosso foco é manter o trabalho intenso, realizando entregas sempre com o objetivo de melhorar a vida das pessoas”, declarou Arnaldinho em entrevista ao colunista Vitor Vogas, do portal ES360.

O governador Casagrande também ressaltou a continuidade da aliança. “Nós três reafirmamos a disposição de seguirmos caminhando juntos e de estarmos no mesmo projeto. Nós já estamos no mesmo projeto. Então, é a manutenção do projeto administrativo e político”, afirmou.

Casagrande destacou ainda a boa relação institucional com a Prefeitura de Vila Velha. “Temos hoje uma parceria forte com Arnaldinho, que está ajudando a transformar a cidade. E o nosso desejo é continuarmos próximos para que, chegando na hora do processo eleitoral do ano que vem, estejamos em condições de manter nosso diálogo.”

Apontado como um dos nomes mais competitivos da base governista para disputar o governo do Estado, Arnaldinho ainda não definiu sua filiação partidária. As conversas giram em torno do PRD e do Novo. Já Ricardo Ferraço, que preside o MDB no Espírito Santo, é o nome lançado pela legenda para a disputa.

A decisão final sobre quem encabeçará a chapa majoritária deve ser tomada mais adiante. No entanto, a reunião deixou evidente a intenção do grupo de manter a unidade política e caminhar junto no próximo pleito.