As abelhas nativas podem salvar o planeta e a renda de muitas famílias

No novo episódio do podcast Sustentabilidade Brasil, quem dá o tom é Vieira da Mota, um apaixonado pelas abelhas nativas sem ferrão e defensor incansável da educação ambiental. Português radicado no Espírito Santo, ele é meliponicultor, pesquisador, ecoeducador e fundador da empresa Polinizando Saber, iniciativa que usa as abelhas como ferramenta didática para ensinar sobre biodiversidade e sustentabilidade. Na conversa, ele compartilha como a meliponicultura pode transformar vidas — inclusive de crianças, mulheres, pessoas com deficiência e agricultores familiares — ao mesmo tempo em que garante a conservação das espécies e da cadeia trófica.

Vieira aborda ainda a importância crítica das abelhas nativas para o equilíbrio ecológico e para a própria sobrevivência humana no planeta. Com dados científicos e histórias de vida inspiradoras, ele destaca o papel das associações na luta pela valorização e regulamentação da meliponicultura, e denuncia o desconhecimento generalizado sobre essas espécies no Brasil. “Mais de 90% da população não sabe da existência das abelhas nativas”, afirma. O episódio é um convite a repensar a relação entre ser humano e natureza — e a reconhecer na pequena abelha um dos maiores patrimônios da Terra.

Assuntos do episódio

0:44 – Quem é Vieira da Mota e o que é a Polinizando Saber

1:30 – A vinda para o Brasil e o amor pelas abelhas nativas

2:54 – Como começou a meliponicultura e a luta ambiental

5:00 – A importância das associações

6:08 – Por que as abelhas são os seres vivos mais importantes da Terra

7:15 – Polinização: 98% da mata nativa e 78% da alimentação

9:04 – O ciclo de vida das abelhas e sua organização social

11:16 – A incrível inteligência das abelhas na reprodução

12:08 – O verdadeiro tesouro das abelhas: a polinização

16:24 – Mel vs. polinização: o impacto econômico bilionário

20:03 – A simbiose entre flor e abelha e a carga elétrica

22:01 – Desafios da sobrevivência: queimadas e urbanização

24:31 – A Melipona capixaba e os corredores ecológicos

26:03 – Legislação precária e confusão entre apicultura e meliponicultura

28:29 – Educação ambiental e o nascimento da Polinizando Saber

30:57 – Meliponicultura como inclusão social e geração de renda

32:03 – Abelhas sem ferrão na cidade: uma realidade possível

33:41 – Fumacê e os impactos sobre os polinizadores

35:08 – Convite para um novo encontro: mais temas pela frente!