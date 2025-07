Atenção! “Lua cheia do veado” aparece nesta quinta-feira no Brasil

Os brasileiros poderão assistir, nesta quinta-feira (10), à chamada “Lua Cheia do Veado” em todo o céu brasileiro, desde que as condições sejam favoráveis.

Mas o que é a “Lua Cheia do Veado”?

O fenômeno recebe esse nome por marcar o período em que os veados machos do Hemisfério Norte, também conhecidos como bucks, começam a desenvolver novos chifres.

O ápice acontecerá por volta das 17h30, pelo horário de Brasília. No entanto, o melhor momento para ver a Lua é logo no início da noite.

Vai observar a Lua? Então tome algumas dicas:

Procure um local com boa visibilidade do céu e pouca iluminação.

Não é necessário o uso de telescópio, mas binóculos podem ajudar.

Lua do Trovão

O fenômeno também é chamado de “Lua do Trovão”, em referência às tempestades comuns em julho no Hemisfério Norte. Além disso, os povos celtas e europeus também chamavam esse período de “Lua das Ervas”, devido ao momento de colheita do pasto.

Outro detalhe que chama a atenção é que esta será a Lua Cheia mais distante do Sol em 2025. Isso porque ela brilhará nos céus poucos dias depois do afélio, ponto da órbita da Terra em que estamos mais afastados da estrela.