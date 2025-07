Atriz famosa confessa “amor platônico” por José Mayer; descubra quem

Durante uma participação no podcast PodCatia, comandado por Catia Fonseca, a atriz Regina Duarte emocionou o público ao revelar uma antiga admiração por seu ex-colega de cena, o ator José Mayer. A confissão aconteceu de forma espontânea, enquanto ela revia imagens de parceiros de novelas com quem dividiu a tela ao longo da carreira.

Entre tantos nomes que marcaram época na dramaturgia, como Tony Ramos, Francisco Cuoco e Antônio Fagundes, foi ao ver José Mayer que Regina se deixou levar pelas lembranças. O tom ficou mais pessoal, mais íntimo. E foi nesse instante que veio à tona um sentimento até então guardado em segredo.

“Zé é uma coisa, daquele ator que você vai se apaixonando por ele, pessoalmente mesmo”, desabafou. Regina contou que o sentimento era unilateral e contido, pois ambos eram casados. “Foi um amor platônico”, disse, com um sorriso nostálgico.

A conexão entre os dois foi além da atuação — mas sem ultrapassar limites

Em 1995, a novela História de Amor, escrita por Manoel Carlos, apresentou o casal Helena e Carlos ao público. Regina e José Mayer, intérpretes dos protagonistas, exibiram em cena uma química que encantou o telespectador. Fora da ficção, no entanto, a atriz garante que tudo permaneceu estritamente profissional.

Ela afirmou que jamais revelou o que sentia a Mayer. A admiração ficou restrita ao ambiente de trabalho e ao seu interior. “Ele nem sabe”, revelou a atriz. Mesmo após quase três décadas, a memória do que viveu nos bastidores ainda ecoa.

Durante o podcast, Regina hesitou quando a apresentadora questionou se o sentimento era real. “Acho que isso é uma pergunta irresponsível”, brincou. Mas logo admitiu: “Era platônico, bem platônico mesmo. E ficou só comigo.”

José Mayer: símbolo de galanteria e presença marcante nas novelas brasileiras

Ao longo das décadas, José Mayer consolidou sua imagem como um dos maiores galãs da televisão brasileira. Conhecido por sua postura elegante, voz firme e presença em papéis dramáticos, ele encantou gerações de telespectadores e colegas de trabalho.

Com Regina Duarte, sua parceria ganhou destaque principalmente em História de Amor. O público sentia a veracidade nos olhares, nos gestos e nas emoções transmitidas pela dupla. Mesmo em outras novelas, onde não formaram casal, a conexão artística entre os dois sempre foi evidente.

A atriz atribui parte de sua admiração a esse magnetismo cênico. “Era impossível não se encantar trabalhando ao lado dele todos os dias”, comentou. Mas sempre deixou claro que o respeito pelos compromissos conjugais foi mantido de forma inabalável.

Principais novelas com José Mayer e Regina Duarte juntos

Embora tenham protagonizado juntos apenas um casal em História de Amor, José Mayer e Regina Duarte estiveram presentes em outras produções da TV Globo. Veja a seguir uma lista com as obras em que contracenaram:

História de Amor (1995): Carlos e Helena vivem um romance intenso e repleto de conflitos familiares.

(1995): Carlos e Helena vivem um romance intenso e repleto de conflitos familiares. Páginas da Vida (2006): ambos fizeram parte da trama de Maneco, mas em núcleos distintos.

(2006): ambos fizeram parte da trama de Maneco, mas em núcleos distintos. Laços de Família (2000): participação indireta; Mayer interpretou o médico César, enquanto Regina fez uma aparição como ela mesma.

(2000): participação indireta; Mayer interpretou o médico César, enquanto Regina fez uma aparição como ela mesma. Tempo de Amar (2017): Regina participou do início da novela; José Mayer, já afastado da emissora, não estava no elenco.

Galãs históricos na carreira de Regina Duarte

Regina também dividiu cena com outros grandes nomes da teledramaturgia. Durante o episódio do podcast, relembrou com carinho os momentos vividos ao lado de atores consagrados como Antônio Fagundes, com quem atuou em diversas novelas, além de Tony Ramos, conhecido por seu talento e versatilidade.

Francisco Cuoco também foi citado. Juntos, marcaram época em folhetins dos anos 1970 e 1980. Mas, segundo Regina, nenhum desses parceiros provocou nela o mesmo tipo de emoção silenciosa que sentiu ao lado de José Mayer.

Mesmo destacando a admiração por todos, ela reconheceu que, com Mayer, havia algo diferente. Algo que, embora nunca expressado diretamente, se refletia na intensidade das cenas.

O que aconteceu com José Mayer? Saiba por que ele está fora da TV

Desde 2017, José Mayer está longe das telinhas. Após denúncias de assédio nos bastidores da TV Globo, o ator se afastou das novelas e, desde então, não assumiu novos projetos públicos. Sua ausência, no entanto, não apagou o legado deixado em mais de quatro décadas de carreira.

Regina Duarte mencionou o nome do ator com respeito e carinho, sem citar os episódios recentes. Sua fala se limitou ao contexto profissional e às experiências vividas durante os anos de convivência em estúdio.

Ainda assim, a revelação do amor platônico foi suficiente para reacender o interesse do público por Mayer — nome que permanece no imaginário popular, especialmente entre os que cresceram assistindo às novelas dos anos 1990 e 2000.

Lista: 5 curiosidades sobre José Mayer que todo fã precisa saber

Início no teatro: José Mayer começou sua carreira artística no teatro, na década de 1970, antes de migrar para a televisão. Especialista em dramas familiares: Seus personagens geralmente envolviam relações complexas e dilemas morais. Parceria com Manoel Carlos: Participou de várias tramas do autor, quase sempre como par romântico de uma “Helena”. Reconhecimento internacional: Algumas de suas novelas foram exportadas para mais de 30 países. Longe da TV desde 2017: Desde seu afastamento da Globo, Mayer optou pelo silêncio e pelo recolhimento da vida pública.

A maturidade de Regina Duarte e o legado emocional de José Mayer

A declaração de Regina mostra como a arte, por vezes, ultrapassa as barreiras do roteiro e toca a essência dos atores. O sentimento que nutriu por José Mayer, mesmo sem ter sido correspondido ou exposto na época, é exemplo de como as experiências humanas se entrelaçam com a ficção.

Com leveza, humor e honestidade, Regina Duarte compartilhou um capítulo íntimo de sua história — que também é, de certa forma, parte da memória afetiva de milhões de brasileiros que acompanharam sua trajetória ao lado de José Mayer.