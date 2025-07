Audiência pública discute obras de saneamento básico em Venda Nova

A Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) promove nesta quarta-feira (2), às 19 horas, uma audiência pública no distrito de Alto Caxixe, em Venda Nova do Imigrante, para debater o início das obras de saneamento básico na região. O encontro será realizado na Igreja Nossa Senhora do Bom Parto.

O debate foi articulado pelo presidente da comissão, deputado Fabrício Gandini (PSD), atendendo a uma solicitação do vereador Yuri Uliana (PSD). O objetivo é cobrar da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) maior transparência sobre o cronograma e a execução das obras de esgotamento sanitário, que ainda não atendem o distrito.

“Convocamos a Cesan para apresentar à comunidade o plano de ação, com prazos definidos. A população está ansiosa por melhorias, e nossa comissão exerce seu papel fiscalizador para garantir que as promessas se concretizem”, destacou Gandini.

A Cesan confirmou presença na audiência e reafirmou seu compromisso com o marco legal do saneamento básico, que prevê a universalização dos serviços até 2033. A expectativa é que até 2027 Alto Caxixe conte com mais de 10,9 mil metros de rede coletora, 360 ligações prediais, 312 intradomiciliares, quatro estações elevatórias, 665 metros de linha de recalque e uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) capaz de tratar até 3 litros por segundo, o que representa cobertura de cerca de 90%.

Para o presidente da comissão, a cobrança é urgente e essencial. “Estamos tratando de dignidade, saúde pública e preservação ambiental. É preciso garantir que os compromissos firmados não fiquem só no papel”, afirmou.

O vereador Yuri Uliana ressaltou os benefícios que as obras trarão para a região. “O saneamento terá impacto direto na saúde pública e na qualidade ambiental, beneficiando também os moradores dos núcleos Campo Verde, Portal do Lazer e Vila Dordenoni”, afirmou.

A população do distrito de Alto Caxixe, em Venda Nova do Imigrante, é estimada em cerca de 3.400 habitantes. Com uma área de 35,62 km², o distrito é grande produtor de hortaliças e está situado no km 98,5 da BR-262. O município de Venda Nova do Imigrante, segundo o Censo 2022 do IBGE, conta com um total de 23.831 moradores.

Serviço:

Audiência pública da Comissão de Meio Ambiente

Data: 2 de julho (quarta-feira), às 19h

Local: Igreja Nossa Senhora do Bom Parto, distrito de Alto Caxixe – Venda Nova do Imigrante