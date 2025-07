Bancada capixaba discute bloqueio de emendas nesta terça (1º)

O Congresso Nacional retomou suas atividades nesta terça-feira (1º) ainda sob o impacto da disputa com o governo federal em relação à derrubada do aumento das alíquotas do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

Na Câmara dos Deputados, os parlamentares suspenderam os efeitos de três decretos do Executivo que elevavam as cobranças do imposto, com 383 votos contrários ao aumento e 98 favoráveis à manutenção dos decretos.

Em uma reação rápida, o Senado aprovou o texto que anulava o aumento, evidenciando o descontentamento dos congressistas diante do bloqueio de emendas ao Orçamento da União promovido pelo governo.

Recesso em julho e clima tenso no Parlamento

Após um mês marcado por feriados e festas juninas, o Congresso operou com votações remotas, permitindo a participação de muitos deputados, sobretudo do Nordeste, em celebrações em seus estados.

O recesso parlamentar está marcado para começar em 17 de julho, com retorno previsto apenas para 5 de agosto. Isso significa que deputados e senadores terão apenas mais duas semanas para trabalhar em um ambiente de acirrada disputa política, dificultando a aprovação de acordos e projetos.

Bancada capixaba se reúne para discutir bloqueios de emendas

Conforme divulgado pela Agência Congresso, a Bancada capixaba se reúne nesta terça-feira, às 17h, na Câmara dos Deputados, para tratar do bloqueio de emendas parlamentares pelo governo federal e pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A mobilização reforça a insatisfação regional com os entraves orçamentários impostos pela União.