Banco do Nordeste: preservação ambiental com crédito acessível

O Banco do Nordeste tem se consolidado como um dos principais agentes financeiros do país na promoção de práticas sustentáveis no campo e na cidade. Em entrevista durante a Conferência Sustentabilidade Brasil, realizada em junho, em Vitória, o superintendente da instituição no Espírito Santo, Lourenzo de Oliveira, destacou os avanços no financiamento de projetos ligados ao meio ambiente e à geração de energia limpa.

“Somos líderes em financiamento de energia solar na nossa área de atuação. Temos muitos projetos de reflorestamento e de agricultura que convivem com o meio ambiente, sem agressão”, afirmou Lourenzo. Ele ressaltou que a atuação do banco vai além do crédito, envolvendo também orientação técnica e apoio ao desenvolvimento territorial.

Lourenzo reforça que a sustentabilidade econômica das pessoas deve andar lado a lado com a proteção da natureza. “Não dá pra pensar em meio ambiente sem pensar na sustentabilidade econômica das pessoas. Você vai montar uma pousada? Preserve a mata. As pessoas gostam disso. Um córrego, uma trilha… isso agrega valor. Dá pra conviver com o meio ambiente sem agredir.”

Para a indústria, o cuidado é o mesmo: “Vai montar uma indústria? Siga todos os procedimentos exigidos pelos órgãos ambientais. O banco é muito legalista. Quando a operação tem recursos do fundo, todos os licenciamentos são obrigatórios”, alertou.

Com recursos subsidiados pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), o banco oferece condições facilitadas para projetos sustentáveis. “É um dinheiro barato, com juros baixos, mas precisa estar com tudo regular. Posso dizer, sem sombra de dúvida, que temos a taxa mais baixa do Brasil”, explicou, salientando que o acesso ao crédito exige cumprimento rigoroso da legislação ambiental.

A atuação do Banco do Nordeste no Espírito Santo abrange 31 municípios do Norte do Espírito Santo, região incluída na área da Sudene. A presença da instituição tem sido apontada como decisiva para a transformação social e econômica local, com destaque para projetos de energia solar, agroecologia e microcrédito.

Assuntos do episódio:

01:26 – Apresentação de Lourenzo de Oliveira

01:47 – Pinga-fogo: Quem é Lourenzo na agenda do clima?

02:44 – Os riscos das mudanças climáticas

03:23 – Responsabilidade do ser humano

03:45 – Soluções sustentáveis no agro

04:17 – Otimismo diante da crise ambiental

05:14 – O papel do Banco do Nordeste na sustentabilidade

06:10 – Projetos de agroecologia e convivência com o meio ambiente

07:00 – Licenciamento ambiental e exigências do banco

08:03 – Linhas de financiamento com baixa taxa de juros

09:00 – Atuação do Banco do Nordeste no Espírito Santo

10:01 – Impacto da Sudene e do banco no norte capixaba

10:46 – Histórias marcantes e transformação