Bebê de 1 mês morre durante consulta em clínica de Vila Velha

Contudo, os pais e a médica confirmaram que foi realizada uma manobra de reanimação pela profissional e acionado o Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu); no entanto, a criança já estava sem vida.

Já segundo a versão da médica, a criança apresentava sintomas de refluxo ao entrar no consultório. Diante disso, ao notar que o bebê havia evacuado, ela começou a limpá-lo, momento em que ele ficou sem ar e perdeu a frequência cardíaca.

De acordo com os pais da criança, a consulta era referente a uma suspeita de refluxo. Durante a consulta, o bebê mamou e evacuou. Nesse momento, o médico disse que ensinaria como dar banho no bebê e o levou até o lavabo. A vítima, então, perdeu a respiração e a frequência cardíaca.

Um bebê de apenas um mês morreu durante uma consulta de rotina em uma clínica no Centro de Vila Velha, nesta segunda-feira (21).

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui