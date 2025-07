Biblioteca de Alegre recebe mostra sobre o autismo

No último sábado (05), a Biblioteca Municipal de Alegre foi palco de um momento de profunda sensibilidade e valorização da diversidade: a abertura oficial da exposição artística “Faces do Autismo”.

Idealizado por Mateus Alves dos Santos, artista e protagonista do projeto, o evento reuniu visitantes, apoiadores da causa da neurodiversidade e amantes da arte para uma noite especial de empatia, escuta e expressão cultural. A abertura contou com a emocionante participação musical da Escola de Música Vivace, tornando o encontro ainda mais memorável.

A mostra, que segue aberta ao público até o dia 18 de julho, apresenta obras que dialogam com o universo do autismo, promovendo visibilidade, respeito e inclusão. Mais do que uma exposição, “Faces do Autismo” é um convite para enxergar o mundo sob outras perspectivas — reforçando a importância de acolher todas as formas de ser.

📍 Visite! A entrada é gratuita e a exposição está aberta na Biblioteca Municipal de Alegre.