Bolsonaro cancela agendas e ficará em repouso durante julho

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou mal na noite desta terça-feira (1º) e deve permanecer em repouso domiciliar absoluto durante todo o mês de julho para recuperação plena de sua saúde. A informação foi divulgada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Segundo Flávio, a decisão médica foi tomada após uma consulta de urgência, motivada por crises frequentes de soluços e vômitos que têm dificultado até mesmo a fala do ex-presidente. “Ficam suspensas as agendas de Santa Catarina e Rondônia”, escreveu o senador em suas redes sociais, em nome do pai.

Michelle Bolsonaro compartilhou uma nota oficial assinada pelos médicos que acompanham Bolsonaro, o cirurgião geral Claudio Birolini e o cardiologista Leandro Echenique. O documento destaca que o repouso é necessário para a recuperação completa após a cirurgia à qual Bolsonaro foi submetido em abril e pelas complicações decorrentes, como as crises de soluços e episódios de pneumonia.

Na mesma noite, o vereador Carlos Bolsonaro se manifestou nas redes sociais, lamentando a situação do pai e criticando adversários políticos. “A quantidade de ‘gente’ que se diz de ‘direita’ torcendo pelo pior é realmente muita maldade”, disse. Ele também afirmou que Bolsonaro está “literalmente se matando depois de terem tentado matá-lo”.

Contexto clínico

Segundo informações da Exame, há cerca de uma semana, Bolsonaro realizou exames no Hospital DF Star, em Brasília, após sentir mal-estar durante eventos políticos em Goiás. Na ocasião, os médicos diagnosticaram pneumonia, e o ex-presidente recebeu alta no mesmo dia.

Apesar da melhora inicial, as crises de soluços persistiram. Bolsonaro participou de eventos políticos em Belo Horizonte no dia 26 de junho e na Avenida Paulista, em São Paulo, no domingo (29), apesar de alertas de aliados para que evitasse exposição.

Em 13 de abril, Bolsonaro passou por uma cirurgia de 12 horas para tratar uma obstrução intestinal causada pela facada sofrida durante a campanha presidencial de 2018. Ele permaneceu internado por mais de três semanas após o procedimento.

Nota oficial dos médicos

“Comunicamos que o Sr. Jair Messias Bolsonaro permanecerá em repouso domiciliar durante o mês de julho, com o objetivo de garantir a completa recuperação de sua saúde após cirurgia extensa e internação prolongada, episódio de pneumonia e crises recorrentes de soluços, que dificultam a sua fala e alimentação. Durante esse período, ele ficará afastado de suas atividades habituais, incluindo agendas públicas e atividade político-partidária, retornando tão logo esteja plenamente restabelecido. Agradecemos pela compreensão e apoio de todos.”

— Dr. Claudio Birolini, Cirurgião Geral

— Dr. Leandro Echenique, Cardiologista