Brutal! Mulher é presa após matar e enterrar sobrinha em Guarapari

Uma mulher de 34 anos foi presa na madrugada deste sábado (5), no bairro São José, em Guarapari. Ele é suspeita de matar e enterrar a própria sobrinha, de 18 anos. O caso chocou moradores da região.

Segundo a Polícia Militar, a suspeita foi contida por familiares até a chegada da guarnição. Segundo informações, o corpo da jovem foi encontrado em uma cova rasa ao lado da casa do tio da vítima. O corpo estaria sem a cabeça e com cortes profundos nos braços e pulsos.

A mulher confessou o crime, alegando desentendimentos familiares como motivação. Ela ainda informou ter jogado a cabeça da vítima em um lago próximo. As equipes realizaram buscas e localizaram a parte restante do corpo pela manhã. A suspeita foi levada para a 5ª Delegacia Regional de Guarapari.

