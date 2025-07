Cabelo cor de mijo: o que é, como evitar e como corrigir

A expressão “cabelo cor de mijo” ganhou espaço nas redes sociais e nos salões de beleza como uma forma popular — e pejorativa — de se referir ao tom de loiro amarelado que surge após descolorações mal feitas ou mal cuidadas. Embora o termo seja informal e carregado de ironia, ele chama atenção para um problema comum entre pessoas que buscam clarear os fios: o amarelo oxidado, forte e artificial que prejudica o visual.

Neste artigo, você vai entender o que realmente significa esse tipo de tom, como ele surge, quais são as formas de evitá-lo e, sobretudo, como corrigir o cabelo loiro amarelado com técnicas seguras e eficazes.

O que é o “cabelo cor de mijo” e por que essa expressão se popularizou?

A frase “cabelo cor de mijo” é usada de forma satírica para descrever fios loiros que assumem uma tonalidade amarelo forte, opaco e sem sofisticação, muitas vezes por falta de matização ou pela descoloração feita de maneira amadora. Apesar do linguajar popular, o problema é técnico: o cabelo sofre oxidação, ou seja, reage ao tempo, ao calor, à poluição e à falta de produtos específicos, resultando em um tom desagradável.

Essa cor pode aparecer tanto em loiros descoloridos quanto em mechas, reflexos ou luzes, especialmente quando não há uso de tonalizantes ou shampoos matizadores após a coloração.

Por que o cabelo fica com cor de mijo? Principais causas da oxidação

1. Descoloração mal feita ou mal enxaguada

Quando a água oxigenada e o pó descolorante não são utilizados corretamente, o cabelo pode abrir para um fundo de clareamento alaranjado ou amarelo forte, que permanece visível mesmo após o processo.

2. Falta de matização após clarear os fios

Matizar é neutralizar o tom indesejado. Quando isso não é feito com um bom produto (de preferência com pigmentos violetas ou azuis), o cabelo revela o fundo amarelado com o tempo.

3. Uso excessivo de calor

Chapinha e secador sem protetor térmico favorecem a oxidação dos pigmentos, acelerando o desbotamento e a tonalidade amarelada.

4. Contato com água do mar, cloro e sol

O cloro da piscina, o sal do mar e os raios UV são vilões da coloração loira e contribuem para o aparecimento da cor indesejada.

5. Falta de manutenção

Loiros exigem cuidados regulares com produtos específicos para que a cor se mantenha bonita e equilibrada. A negligência contribui diretamente para o aparecimento do temido “loiro cor de mijo”.

Lista: sinais de que o cabelo está com “cor de mijo”

Tom amarelado intenso, semelhante à cor da urina;

Fios sem brilho, com aparência artificial;

Cor desigual, especialmente nas pontas;

Ausência de nuances frias ou acinzentadas;

Visual envelhecido e com aspecto caseiro.

Como evitar que o cabelo fique com cor de mijo após a descoloração?

1. Procure um colorista profissional

Descolorir o cabelo é um processo químico delicado que exige conhecimento em colorimetria. Um bom profissional evita o surgimento de tons indesejados e sabe corrigir nuances com segurança.

2. Use produtos de qualidade

Shampoos, máscaras, descolorantes e tonalizantes de marcas reconhecidas fazem diferença no resultado final. Evite fórmulas baratas ou caseiras.

3. Inclua matizadores na sua rotina

Shampoos e condicionadores matizadores com pigmento violeta devem ser usados 1 a 2 vezes por semana para neutralizar o amarelo.

4. Faça hidratações semanais

Cabelos loiros tendem a ficar ressecados. A hidratação ajuda a manter os fios saudáveis e evita que a cor oxide rapidamente.

5. Evite água quente

A água muito quente abre as cutículas do fio e facilita a perda de pigmentos. Prefira lavar o cabelo com água fria ou morna.

Lista: produtos essenciais para evitar o cabelo cor de mijo

Shampoo matizador violeta ou azul;

Máscara hidratante para cabelos loiros;

Leave-in com filtro UV;

Ampolas de reconstrução capilar;

Tonalizante sem amônia;

Óleo reparador com proteção térmica.

Como corrigir o cabelo com cor de mijo?

Se o seu cabelo já está com a tonalidade amarelada indesejada, há soluções eficazes e acessíveis:

1. Tonalize novamente os fios

Um tonalizante acinzentado ou perolado, com base violeta, neutraliza os reflexos amarelos e devolve sofisticação ao loiro.

2. Faça um banho de brilho matizador

Misture máscara hidratante com um pouco de tonalizante e aplique nos cabelos lavados, deixando agir por 10 minutos. Isso já ajuda a amenizar a cor amarelada.

3. Aposte em tratamentos reconstrutores

Recupere a saúde dos fios com queratina líquida, máscaras ricas em aminoácidos e óleos vegetais. Cabelos saudáveis fixam melhor o pigmento.

4. Considere uma nova tonalização com fundo frio

Caso o tom esteja muito comprometido, o ideal pode ser refazer a coloração com tons frios, como loiro cinza, loiro bege ou loiro pérola.

O loiro perfeito existe, mas exige rotina e atenção constante

Evitar o chamado “cabelo cor de mijo” vai muito além da estética: trata-se de uma questão de autocuidado, autoestima e conhecimento técnico. Um loiro bonito, sofisticado e duradouro depende de decisões conscientes: buscar bons profissionais, investir em produtos adequados e manter uma rotina consistente de cuidados com os fios.

Ao compreender as causas do amarelamento e aplicar soluções eficazes, qualquer pessoa pode conquistar o loiro dos sonhos, com brilho, maciez e cor equilibrada — longe do aspecto amador que a gíria popular tanto critica.

Cabelo loiro não precisa ter “cor de mijo” se for bem tratado

A popularização do termo “cabelo cor de mijo” reflete uma frustração comum, mas também uma oportunidade de educar, corrigir e orientar quem deseja clarear os fios com segurança e estilo. Com informação, técnica e os cuidados certos, o loiro pode ser sinônimo de beleza e elegância — e não motivo de arrependimento.