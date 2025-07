Cachoeiro leva identidade e tecnologia para Feira dos Municípios 2025

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim está marcando presença na aguardada Feira dos Municípios 2025, que começou nesta quinta-feira (3) e vai até 6 de julho, no Pavilhão de Carapina, na Serra-ES. Com o tema “O Espírito Santo que todo mundo precisa experimentar”, o evento reúne os 78 municípios capixabas para celebrar a diversidade cultural, gastronômica, econômica e turística do Estado.

Representando o município, as secretarias de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (Semcit), Cultura e Turismo (Semcult) e Agricultura (Semag) se uniram para mostrar ao público as riquezas e encantos de Cachoeiro. Localizado na região turística Sul dos Vales e Café, o estande municipal convida o visitante a conhecer – e se apaixonar – pela terra de Roberto Carlos.

Entre os destaques, uma atração inovadora chama a atenção: óculos de realidade virtual simulam um salto de parapente a partir do Mirante Alto Formoso, proporcionando aos visitantes uma imersão nas belezas naturais do município. A experiência tem surpreendido o público ao transportar virtualmente para um dos cartões-postais mais emblemáticos da região.

A programação cultural é outro ponto alto do estande. O saxofonista Victor Batista embala o ambiente com músicas de artistas locais, evidenciando o talento musical de Cachoeiro. O receptivo é feito pelo cover oficial Robson Carlos, que homenageia o famoso filho da cidade, além do espaço “Cante com a Jovem Guarda”, que convida o público a reviver grandes sucessos, em clima de nostalgia e alegria.

Há ainda personagens temáticos inspirados na antiga estação ferroviária do município, com um maquinista e um mecânico do trem interagindo com os visitantes e resgatando memórias afetivas da época em que os trilhos cortavam o coração de Cachoeiro.

O artesanato local é representado pela artesã Heloísa, do projeto Fita Papel & Arte, que expõe peças únicas e criativas feitas à mão. Na área da agroindústria e gastronomia, o estande apresenta produtos de destaque, como o tradicional Queijo Cavi e as renomadas cachaças artesanais Mula Preta, Burarama e Floresta – símbolos da qualidade e tradição da produção rural cachoeirense.

“A participação de Cachoeiro na Feira dos Municípios é uma oportunidade estratégica para apresentar ao Espírito Santo e ao Brasil o nosso potencial turístico, cultural, produtivo e humano. Cada detalhe do estande foi pensado para valorizar nossa identidade e mostrar o que temos de melhor”, destaca a secretária Larissa Patrão, da Cultura e Turismo, com apoio das demais pastas envolvidas.

Outro destaque da feira é a eleição da Miss Espírito Santo 2025, com cada município sendo representado por uma candidata. Cachoeiro também terá sua representante, reforçando o protagonismo feminino e a valorização da beleza local.