Cachoeiro prepara feira que vai movimentar comércio e agroturismo

A Prefeitura de Cachoeiro, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Cachoeiro de Itapemirim (Acisci), está finalizando os preparativos para a Feira de Negócios e Agroturismo e a XXI Semana do Comércio e do Empreendedor, que serão realizadas de 6 a 9 de agosto, das 8h às 22h, no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa.

Com uma programação diversificada, o evento contará com feira multissetorial, exposições, praça de alimentação, desfiles, oportunidades de qualificação profissional e o projeto “Espaço Cuidar”, que vai abordar a inclusão de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Emprega Cachoeiro

Das 8h às 15h, será realizado o Emprega Cachoeiro, com 200 vagas de emprego disponibilizadas por 16 empresas participantes. Os interessados devem comparecer previamente ao Sine de Cachoeiro, localizado na Rua Costa Pereira, nº 100, Centro, para retirar uma carta de encaminhamento. Em seguida, devem se dirigir ao Parque de Exposições para o atendimento.

Para o secretário municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos, Parraro Scherrer, a feira vai além da geração de negócios: “Será também um espaço de cidadania, inclusão e transformação social. A parceria com a Acisci nos permite levar serviços públicos e oportunidades de qualificação diretamente à população. É a gestão municipal atuando para melhorar a qualidade de vida da população de Cachoeiro e região”, destaca.

Capacitação gratuita

Das 15h às 22h, o público poderá participar de palestras, oficinas, painéis e debates sobre tendências de mercado, voltados ao fortalecimento de empreendedores, empresários, produtores rurais e profissionais do sul capixaba. Haverá ainda desfile de artesanato e interação entre crianças e um robô humanóide, além de um cão robô.

A proposta é estimular a troca de experiências e oferecer ferramentas para que empreendedores e trabalhadores se destaquem em um mercado cada vez mais competitivo.

A participação é gratuita, inclusive o estacionamento. Para garantir a vaga nas atividades, basta se inscrever pelo link:

http://cachoeiro.es.gov.br/eventos/

A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Cachoeiro, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (Semcit), com apoio das secretarias de Agricultura (Semag), Cultura e Turismo (Semcult), Saúde (Semus) e Desenvolvimento Social (Semdes), em parceria com a Acisci.