Cachoeiro: show reúne talentos com vista para o Rio Itapemirim

No sábado, 12 de julho, às 16h30, o pôr do sol em Cachoeiro de Itapemirim será embalado por uma mistura potente de composições autorais e releituras. A cantora Mari Chamon estreia seu novo show “Mari Chamon Convida”, cercada de músicos que representam a força criativa capixaba. A apresentação será no Cervejiiinha e a entrada é solidária, mediante a entrega de 1kg de alimento.

Natural de Cachoeiro, Mari vem conquistando espaço no reggae nacional com canções como “Bota Um Reggae Pra Tocar”, que ultrapassou 30 mil execuções no Spotify. O show tem um repertório que transita entre suas faixas mais conhecidas e versões inéditas de clássicos de bandas como Ponto de Equilíbrio e Natiruts.

No palco, acompanhada por Alan Biazatti (baixo), Alessandra Biato (violão), Denis Liberator (percussão) e Paulo Tubarão (violão), Mari receberá os convidados: Flávio Marão, Yaxmin Souza, Clara Marins, Bruno Nagô, B Melão, Victor Nabrasi e AKUNGA. A apresentação também terá intérprete de Libras, promovendo inclusão para pessoas com deficiência auditiva.

“Me sinto honrada em estrear esse show em Cachoeiro, acompanhada de músicos e artistas talentosos que admiro. Vai ser um fim de tarde inesquecível com vista para o Rio Itapemirim. Uma grande celebração da música, do reggae e da cultura local”, comenta Mari.

No último ano, Mari Chamon lançou um EP produzido pela Blessed Records, com as músicas “Semente de Amor”, “Bota Um Reggae Pra Tocar”, “Me Toma” e “Fica”, feat. Tati Veras, vocalista da banda Raiz do Sana. A artista, em ascensão na cena do reggae, se inspira em temas como amor, surf, preservação da natureza e espiritualidade.

A apresentação é realizada com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), através do Edital 09/24, realizado pela Secretaria de Cultura e Turismo de Cachoeiro de Itapemirim.