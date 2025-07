Cachoeiro Stone Fair é lançada e apresenta novidades para 2025

A maior e mais importante feira do setor de rochas ornamentais do Espírito Santo, a Cachoeiro Stone Fair, foi lançada oficialmente na última quarta-feira (16), durante uma coletiva de imprensa conduzida pela CEO da Milanez & Milaneze, responsável pela organização da feira, Flávia Milaneze. A edição 2025 acontece entre os dias 26, 27, 28 e 29 de agosto no Parque de Exposições de Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a CEO da Milanez & Milaneze, a edição de 2025 terá o objetivo de conectar pessoas, ideias, e oportunidades. ” A cada edição, trazemos atualizações junto com que há de mais inovador no setor, impulsionando pessoas, projetos e empresas. No entanto, o que realmente nos torna melhores a

cada ano é a conexão real entre quem faz e quem transforma o mercado que só a Cachoeiro Stone

Fair proporciona durante os 4 dias de evento”, disse.

Segundo Flávia Milaneze, “é essa imersão no universo das rochas naturais, compartilhada entre expositores e visitantes, que não apenas movimenta negócios, mas também deixa marcas profundas em quem participa — conectando histórias, gerando oportunidades e fortalecendo o setor como um todo”, continua.

Em 2025, a Feira terá mais de 200 marcas expositoras; sendo 60% expondo máquinas, equipamentos, insumos e serviços; 40% expondo rochas; e mais de 59 blocos em exposição. São esperados expositores de nove estados brasileiros e de três países diferentes. A expectativa é que 16 mil pessoas passem pelo parque de exposições durante os quatro dias de evento.

A Cachoeiro Stone Fair traz em sua 36º edição novidades na área expositiva da feira, em conteúdo e lançamentos dos nossos expositores. Entre elas: área de linha amarela e crescimento e lançamentos de expositores. Além disso, o espaço ainda contará com Arena de Conteúdo, Praça do Marmorista, Tour Guiado e Certificado de Energia Limpa.

O credenciamento já está aberto e deve ser feito no site da Cachoeiro Stone Fair.