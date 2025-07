Cadela K9 Alga encontra pedras de crack escondidas em Guaçuí

Uma cadela farejadora ajudou a Polícia Militar na apreensão de 106 pedras de crack, na tarde da última quinta-feira (18), em Guaçuí. A droga foi localizada durante uma ação do patrulhamento tático com apoio do canil da PM.

A operação aconteceu por volta das 17h40, no bairro São Miguel. De acordo com a corporação, a equipe realizava rondas na Rua Joana Ventina da Silva quando decidiu fazer buscas em pontos considerados críticos para o tráfico de drogas.

Com o auxílio da cadela K9 Alga, os militares conseguiram encontrar entorpecentes escondidos em dois locais diferentes. As pedras de crack estavam camufladas entre entulhos, dificultando a localização por meios convencionais.

Nenhum suspeito foi preso no momento da ação. Todo o material apreendido foi entregue à 6ª Delegacia Regional de Alegre, onde o caso seguirá sob investigação.

A Polícia Militar destaca que o uso de cães treinados tem sido fundamental no combate ao tráfico de drogas na região. A cadela Alga já participou de outras operações com resultados expressivos, fortalecendo a atuação da segurança pública no Sul do Espírito Santo.