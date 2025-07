Câmara de Cachoeiro volta a ter mulher entre os vereadores

A líder comunitária do distrito de Gironda e assessora parlamentar, Ednalva Marin (Podemos), assumirá uma vaga na Câmara de Vereadores de Cachoeiro de Itapemirim no dia 5 de agosto, quando a Casa de Leis retorna do recesso parlamentar.

Ela ocupará a cadeira do vereador Brás Zagotto (Podemos), que se licenciou do mandato para assumir a Secretaria municipal de Limpeza Urbana.

Ednalva obteve 987 votos nas eleições de 2024, e foi a segunda mulher mais votada no pleito, ficando atrás apenas da vereadora Renata Fiório, que se licenciou da Câmara para assumir a Secretaria Municipal da Saúde.

“Antes de mais nada, quero agradecer a cada pessoa que votou em mim e acreditou nas nossas ideias e projetos. Estou com grande expectativa para contribuir ainda mais com a população da minha comunidade e da nossa cidade. Infelizmente, serei a única mulher na Câmara de Cachoeiro — que também conta com a vereadora Renata Fiório, atualmente licenciada para cumprir a importante missão de comandar a Secretaria de Saúde do município”, destaca Ednalva.

A vereadora está fazendo história. “Sinto um imenso orgulho por estar fazendo história: é a primeira vez que o distrito de Gironda, pequeno e do interior, consegue eleger um representante para o Legislativo Municipal. Uma das minhas principais lutas será por mais participação feminina na política”, pontua.

“Em Cachoeiro, as mulheres são maioria entre os eleitores — e é justo que também estejam presentes nas decisões que impactam suas vidas. Quando falamos de mais mulheres na política, não se trata de cota ou vitimismo, mas de representatividade e justiça. Queremos e precisamos ocupar nosso espaço. Não podemos mais permitir que outros decidam por nós”, continua.

“Seguiremos firmes na missão de fiscalizar, legislar e cobrar do Executivo obras e ações que melhorem de verdade o dia a dia das pessoas. Nossa bandeira será a população!”, finaliza Ednalva.