Capixabas são afastados pelo INSS por vício em jogos de tigrinho; veja

O número de capixabas afastados do trabalho por transtornos mentais causados por jogos de azar tem chamado a atenção de especialistas e órgãos públicos no Espírito Santo. Dados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) revelam que, ao menos quatro capixabas foram afastados por ludopatia.

Ludopatia é o vício patológico em jogos, como apostas esportivas e cassinos online.

No entanto, afastamentos desse tipo geralmente são solicitados por psiquiatras, que identificam sinais como compulsão, ansiedade, depressão e comportamento autodestrutivo nos pacientes. Esses sintomas comprometem a capacidade de manter uma rotina produtiva e, em casos graves, tornam o afastamento necessário.

Além dos afastamentos pelo INSS, o SUS também registrou um aumento nos atendimentos relacionados à ludopatia. Em 2024, foram três atendimentos, comparado a apenas um caso em 2019.