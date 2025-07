Carro pega fogo na Ponte Rio Niterói; veja o desfecho

Um carro em chamas provocou a interdição total da ponte Rio-Niterói, no sentido Rio de Janeiro, no início da manhã desta terça-feira (1º). O incidente aconteceu por volta das 6h30, na região conhecida como Grande Reta, e causou um bloqueio temporário que durou cerca de 30 minutos.

De acordo com a Ecovias Ponte, concessionária responsável pela via, o fogo foi rapidamente controlado pouco antes das 7h. Com isso, a concessionária liberou as três faixas de rolamento em etapas, e o tráfego voltou ao normal por volta das 7h30.

Durante a ocorrência, o tempo de travessia chegou a quase duas horas, bem acima da média habitual. A lentidão afetou milhares de motoristas que utilizam diariamente a ponte Rio-Niterói, uma das principais ligações viárias entre a capital fluminense e a Região Metropolitana.

Mesmo após a liberação completa da pista, os reflexos no trânsito permaneceram ao longo da manhã. Equipes da concessionária atuaram no local para garantir a segurança e a fluidez do tráfego.

A ponte Rio-Niterói registra grande fluxo nos horários de pico e qualquer ocorrência pode gerar impactos significativos na mobilidade urbana.