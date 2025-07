Clima firme e sem chuva marca início da semana em Cachoeiro

Não há indicativo de chuva para o município. A umidade do ar se mantém estável e o dia promete clima agradável, ideal para atividades ao ar livre.

Durante a manhã, o tempo ainda apresenta muitas nuvens. Já à tarde, o sol predomina com intervalos de nebulosidade. A noite será de tempo firme e céu parcialmente limpo.

Segundo os dados meteorológicos, a máxima chega aos 26°C durante a tarde. O céu segue com poucas nuvens à noite, favorecendo temperaturas mais amenas.

Cachoeiro de Itapemirim começa a segunda-feira (21) com névoa e temperatura mínima de 16°C. Ao longo do dia, o sol aparece entre nuvens, sem previsão de chuva.

