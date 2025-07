Colatina de luto: ex-vereador Zé Araújo morre aos 43 anos

O ex-vereador de Colatina, José Luiz Muniz Araújo, conhecido como Zé Araújo, de 43 anos, faleceu na noite desta terça-feira (29), após permanecer internado por quatro dias em estado gravíssimo. Ele foi vítima de um acidente de moto ocorrido no último sábado (26), na rodovia ES-360, na altura do Córrego Santa Ana, zona rural de Marilândia.

A informação foi confirmada à reportagem do portal ES Fala por um primo do ex-parlamentar, Gilton Araújo. Segundo ele, o óbito ocorreu entre 18h30 e 19h, no Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina, onde Zé Araújo estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), intubado e em coma.

De acordo com a Polícia Militar, o ex-vereador foi encontrado inconsciente na pista, com ferimentos graves. Familiares relataram que ele seguia para a casa do sogro, em Marilândia, onde encontraria a esposa antes de irem juntos a um culto religioso. Como ele demorou a chegar, parentes saíram à sua procura e o localizaram já caído na rodovia.

Há suspeita de que outro veículo tenha se envolvido no acidente e deixado o local sem prestar socorro. A hipótese será investigada pelas autoridades.

Zé Araújo sofreu traumatismo craniano e múltiplas fraturas, principalmente na região torácica. Desde a internação, o quadro era considerado extremamente grave.