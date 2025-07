Colheita segura: PM intensifica ações no Caparaó Capixaba; veja vídeo

Com o início da colheita de café e o aumento da movimentação em propriedades rurais, o 3º Batalhão da Polícia Militar intensificou as ações de patrulhamento na região do Caparaó Capixaba.

A “Operação Colheita 2025” tem como foco garantir mais segurança aos produtores rurais e prevenir crimes patrimoniais no campo.

Durante o período, viaturas realizam patrulhamento noturno em horários estratégicos, reforçando a presença policial e inibindo ações criminosas nas comunidades agrícolas.

A Polícia Militar também destaca a importância das denúncias anônimas, que auxiliam tanto a PM quanto a Polícia Civil na elucidação de crimes e na atuação preventiva. As denúncias podem ser feitas pelo Disque Denúncia 181, com garantia total de anonimato.

Em casos de flagrante, a orientação é acionar imediatamente a Central de Emergência da Polícia Militar pelo número 190. Todas as solicitações registradas são prontamente atendidas.