Com apoio de Arnaldinho, Renzo equipa Guarda de Colatina

A segurança pública de Colatina ganhou um novo impulso com a entrega de 50 pistolas calibre .40 à Guarda Civil Municipal, fruto de uma articulação entre os prefeitos Renzo Vasconcelos (Colatina) e Arnaldinho Borgo (Vila Velha). A solenidade de entrega ocorreu nesta segunda-feira (30) e contou também com a presença do deputado federal Victor Linhalis (Podemos), reforçando o apoio institucional à iniciativa.

A doação representa mais do que o fortalecimento do arsenal da corporação: é parte de uma política pública voltada à valorização e capacitação da Guarda Civil, que atualmente passa por um processo de qualificação conduzido por profissionais da Guarda Municipal de Vila Velha. O treinamento inclui manuseio técnico, segurança operacional e protocolos de uso do armamento.

Em pronunciamento, o prefeito Renzo Vasconcelos destacou que a ação consolida o compromisso da gestão com a segurança da população. “Estamos priorizando investimentos que realmente impactam a vida dos colatinenses. Segurança pública se faz com planejamento, preparo e parcerias sérias, como essa que firmamos com Vila Velha”, afirmou.

Para Arnaldinho Borgo, a doação materializa um novo modelo de cooperação entre municípios capixabas. “A segurança exige gestão moderna e integração. É um orgulho contribuir com Colatina nesse processo de modernização da sua Guarda. Ganha a cidade, ganha o Espírito Santo”, disse.

Já o deputado Victor Linhalis ressaltou o papel do diálogo intermunicipal na construção de políticas públicas efetivas: “Quando prefeitos e parlamentares se unem em torno de uma pauta comum, os resultados aparecem. Colatina está no caminho certo ao investir em preparo e estrutura”.

As armas agora integram o acervo estratégico da Guarda Civil de Colatina e serão utilizadas em operações preventivas e ações de resposta rápida, obedecendo aos protocolos legais. A expectativa é de que, com agentes mais bem equipados e treinados, a presença da corporação nas ruas seja ainda mais eficiente.