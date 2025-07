Como fica o tempo em Cachoeiro nesta sexta-feira? Veja a previsão

Nesta sexta-feira (18) a previsão é de tempo estável em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com a previsão do Climatempo, o dia será de sol com muitas nuvens; entretanto não há expectativa de chuva.

Durante a madrugada e à noite, o céu deve permanecer bastante nublado. Pela manhã e à tarde, o sol aparece entre nuvens, mantendo o clima ameno e agradável na cidade.

As temperaturas variam entre 14°C, durante a madrugada, e 29°C nas horas mais quentes do dia.