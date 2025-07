Como o Terceiro Setor gera impacto e empregos no Brasil

O Instituto Sustentabilidade Brasil recebeu, em seu podcast, Maria Letícia Vale, presidente da Rede Pocante, para uma conversa sobre os desafios e as oportunidades do terceiro setor no Brasil. A Rede Pocante atua na capacitação e na profissionalização de organizações sociais, com foco em três pilares: autenticidade, autonomia e resiliência.

Durante o episódio, Maria Letícia explicou que a missão da Pocante é promover a prosperidade das organizações sociais, apoiando-as na elaboração de projetos, no planejamento estratégico e na captação de recursos. Ela destacou que o terceiro setor tem papel fundamental na capilarização de políticas públicas e representa 4% do PIB nacional, empregando mais de seis milhões de brasileiros — número superior ao da construção civil.

Para ela, o fortalecimento das organizações passa por investimento em profissionalização e pela diversificação das fontes de receita, de editais à prestação de serviços. Iniciativas como o Café Projetos do Terceiro Setor, promovido pela Rede Pocante, têm o objetivo de aproximar organizações menores de conhecimento estratégico e oportunidades de crescimento. Ao final, Maria Letícia reforçou seu otimismo: “Preciso ser esperançosa e agir hoje para construir um amanhã mais próspero para a sociedade”.

Assuntos do episódio:

0:00 – Abertura e apresentação do podcast

0:17 – O que é a Rede Pocante

0:43 – Pilares da Pocante: autenticidade, autonomia e resiliência

1:55 – O maior desafio das organizações do Terceiro Setor

3:03 – Como acessar recursos e editais de forma estratégica

4:28 – A importância da capilarização de políticas públicas

5:15 – Desmistificando o Terceiro Setor

7:02 – Impacto econômico: 4% do PIB e seis milhões de empregos

8:49 – Desafios para organizações menores

10:10 – Otimismo e futuro do setor

11:02 – Como saber mais sobre a Rede Pocante