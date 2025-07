Concurso Nacional Unificado: edital tem 3.652 vagas

Começam nesta quarta-feira (2) as inscrições para o Enem dos Concursos 2025, nome dado ao Concurso Público Nacional Unificado (CNU). O prazo vai até 20 de julho. Os interessados devem se inscrever pelo portal do Governo Federal.

A taxa de inscrição é de R$ 70. O pagamento é até 21 de julho.

O Enem dos Concursos 2025 oferece 3.642 vagas em 32 órgãos públicos federais.

Veja a divisão:

A aplicação das provas está marcada para o dia 5 de outubro de 2025, das 13h às 18h. O exame será simultâneo em 228 cidades brasileiras, incluindo o Distrito Federal.

A primeira lista de classificados será divulgada em 30 de janeiro de 2026.

A inscrição deve ser feita no site oficial do governo:

👉 www.gov.br

