Confeiteira de Cachoeiro celebra aumento nas vendas do morango do amor

As vendas do tradicional morango do amor estão em alta nesta temporada. Segundo Ana, microempreendedora do setor, o interesse do público tem sido expressivo. “Muitas pessoas estão me procurando na expectativa de provar essa delícia”, contou.

A procura, segundo ela, se intensifica em determinados períodos do ano, especialmente no mês atual. “Esse mês de julho amentou bastante”, afirmou, ao destacar o aumento nas encomendas.

Além do morango do amor, a empreendedora também oferece outros produtos da confeitaria como bolos e brigadeiros que costumam ser o carro chefe no seu cardápio. Entretanto, de acordo com Layna, essas opções feitas somente sob encomenda.

Com foco na qualidade e no bom desempenho das vendas, ela mantém uma visão otimista para os próximos meses. “Vender bastante e sempre oferecer a qualidade nos produtos”, disse sobre suas expectativas.

Mesmo com o sucesso da receita tradicional, há espaço para novidades no futuro. A confeiteira confessou que pensa em inovar nas receitas e trazer muitas novidades para os clientes.

O crescimento da demanda por esse doce clássico tem se mostrado uma oportunidade valiosa para microempresárias e confeiteiras, que veem nos produtos artesanais uma forma de geração de renda e valorização do próprio negócio.