Confira como fica o tempo nesta segunda-feira (7) em Cachoeiro

A segunda-feira (08) será de tempo firme e variação de nuvens ao longo do dia em Cachoeiro de Itapemirim. Apesar da presença de nebulosidade, não há previsão de chuva.

As temperaturas variam entre 12°C, ao amanhecer, e 24°C, à tarde. O céu deve amanhecer com muitas nuvens, mas o sol aparece entre elas durante a manhã e a tarde. À noite, a nebulosidade diminui.

O sol nasce às 6h21 e se põe às 17h16. A lua permanece em fase crescente.

