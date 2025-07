Coquetel marca lançamento do 19º Jantar Beneficente Rochaativa

A noite da última terça-feira (8) foi marcada pelo lançamento oficial do 19º Jantar Beneficente Rochaativa, durante um coquetel que reuniu empresários do setor de rochas ornamentais, patrocinadores, fornecedores e conselheiros da entidade. O encontro, realizado em clima de celebração e compromisso social, reforçou o papel fundamental da Rochaativa como o braço social do setor de mármore e granito no Espírito Santo.

Criado em 2023, o coquetel de lançamento antecede o tradicional jantar beneficente e tem como objetivo aproximar todos os envolvidos na realização do evento. “Nosso foco é gerar sinergia entre diretoria, patrocinadores, fornecedores e parceiros. Quando todos entendem a importância do projeto, o comprometimento cresce, e o resultado aparece no dia do evento”, destacou a organização.

Neste ano, o jantar beneficente será realizado no dia 22 de agosto, no Atenas Hall, em Cachoeiro de Itapemirim. A expectativa é reunir cerca de mil pessoas, e aproximadamente 65% dos convites já foram vendidos. Toda a renda arrecadada será revertida para a ampliação dos projetos sociais da Rochaativa, com foco em municípios como Atílio Vivácqua e Mimoso do Sul, além da expansão futura para o Norte do Estado.

Durante a noite do jantar, será realizada a cerimônia de posse da nova diretoria, que terá à frente o empresário Bruno Bolognini como presidente e Eutemar Venturim como vice. A programação inclui ainda uma prestação de contas dos projetos realizados e seus impactos sociais, uma homenagem aos patrocinadores e o show da banda Falamansa.

Impacto social crescente

Com atuação focada na inclusão e no desenvolvimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, a Rochaativa tem promovido ações nas áreas de cultura, esporte, saúde e assistência social. Apenas em 2024, a instituição atendeu 1.974 jovens nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Rio Novo do Sul e Venda Nova do Imigrante.

Entre as atividades oferecidas estão aulas de jiu-jitsu, capoeira, dança e musicalização, ampliando o acesso de jovens a práticas formativas que promovem autoestima, disciplina e cidadania. A expansão dessas iniciativas para outros polos do setor de rochas é uma das metas da nova gestão.

Mais informações sobre o jantar e formas de apoio aos projetos podem ser obtidas pelo telefone/WhatsApp (28) 99942-8433.