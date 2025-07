Corpo amarrado em blocos é encontrado boiando no Rio Itapemirim

Um homem foi encontrado morto boiando no Rio Itapemirim, no município de Itapemirim, no último sábado (12). Segundo a Polícia Militar, a vítima estava com os pés, mãos e pescoço amarrados a um bloco de concreto.

Devido à dificuldade de acesso ao local onde o corpo foi localizado, os militares acionaram o Corpo de Bombeiros para auxiliar na remoção.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim.