Corpo é encontrado dentro de lagoa em Castelo; veja detalhes

De acordo com a Polícia Civil, a vítima não apresentava sinais de violência. O caso foi registrado como encontro de cadáver. A Delegacia de Castelo aguarda o laudo pericial para determinar a causa da morte.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 10h e confirmou a ocorrência. O Corpo de Bombeiros realizou a retirada do corpo da água.

Um homem foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (30) em uma lagoa na localidade de Estrela do Norte, zona rural de Castelo.

