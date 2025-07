Corpo é encontrado no Rio Itapemirim em Cachoeiro

Um corpo foi encontrado no Rio Itapemirim, na última quarta-feira (9), no bairro Álvaro Tavares, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo a Polícia Militar, a remoção do corpo foi feita pelo Corpo de Bombeiros e, em seguida, ele foi entregue à Polícia Científica. A identidade e a causa da morte serão investigadas.

A Polícia Civil informou que a ocorrência segue em andamento.

