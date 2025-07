Cotação do Dólar hoje surpreende com aproximação de tarifação dos EUA

A cotação do dólar hoje disparou no início da tarde desta sexta-feira (25), após oscilar de forma moderada pela manhã. Às 10h30, o dólar era cotado a R$ 5,53, com alta de 0,25%. No entanto, o cenário mudou rapidamente. Às 15h, o avanço já era de 0,82%, com a moeda chegando a R$ 5,56. Porém, antes disso, o pico havia sido R$ 5,57.

Notícia da Bloomberg influencia mercado

Foi após uma reportagem da Bloomberg que o mercado reagiu com mais intensidade. A publicação informou que Donald Trump pretende decretar uma nova emergência comercial. O objetivo seria viabilizar a tarifa de 50% anunciada no início do mês contra produtos brasileiros. A simples expectativa disso já afetou o câmbio.

Nova tarifa reforça tensão política

Trump, em 9 de julho, anunciou a sobretaxa de 50% nas exportações brasileiras, prevista para valer a partir de 1º de agosto. O gesto foi visto como sinal de apoio político a Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil. Agora, essa nova declaração de emergência servirá para dar respaldo legal à medida.

Relação comercial pesa no cenário

Enquanto com outros países os EUA tinham déficit comercial, com o Brasil ocorre o contrário: os norte-americanos têm superávit. Por isso, a Casa Branca precisa justificar melhor as tarifas. A nova declaração seria uma solução jurídica para contornar esse impasse e validar as medidas contra o Brasil.

Bolsa de Valores também sente impacto

O movimento não se limitou ao câmbio: a B3 também foi afetada. Às 10h, o Ibovespa ainda subia levemente, com alta de 0,07%. No entanto, ao longo do dia, o índice virou para o negativo. Às 15h10, caía 0,32%, somando 133.295 pontos. A mudança foi rápida e evidenciou o nervosismo do mercado.

Fatores externos ditam o ritmo

Crises políticas e decisões econômicas dos EUA seguem sendo os principais vetores da cotação do dólar hoje. Além disso, a simples sinalização de tarifas ou sanções já é suficiente para alterar o humor dos investidores. Em um cenário instável, qualquer nova declaração pode provocar reações instantâneas.

Moeda brasileira continua vulnerável

O real segue como uma das moedas emergentes mais frágeis diante de crises externas. Analistas alertam para a possibilidade de o dólar subir ainda mais caso as medidas dos EUA se concretizem. A perspectiva de curto prazo não é das melhores. Investidores mantêm a cautela e reavaliam suas posições.

Comércio exterior entra em alerta

Empresas brasileiras que lidam com exportações e importações já sentem os efeitos do dólar alto. Produtos importados ficam mais caros, e exportadores podem lucrar mais. No entanto, contratos futuros e acordos cambiais ficam sob risco. A volatilidade exige atenção redobrada dos empresários.

Banco Central pode intervir

Até o momento, o Banco Central do Brasil não anunciou nenhuma intervenção. Porém, historicamente, em momentos de pressão cambial, a instituição costuma atuar com leilões de swap cambial. A simples possibilidade de ação já é suficiente para conter movimentos especulativos no mercado.

Perspectivas ainda são incertas

A depender do desfecho da crise comercial com os EUA, a cotação do dólar hoje pode subir ainda mais nos próximos dias. Especialistas não descartam que a moeda ultrapasse R$ 5,60 caso a tensão aumente. A falta de previsibilidade deixa os mercados em alerta total. O clima é de observação contínua.

Inflação pode ser afetada

Com o dólar alto, produtos importados ficam mais caros, o que pressiona a inflação. Isso pode levar o Banco Central a rever metas ou aumentar os juros. Para o consumidor, o impacto é direto: do combustível ao alimento, o custo de vida pode subir nas próximas semanas.

Fique atento às atualizações

Dada a volatilidade atual, o ideal é acompanhar a cotação do dólar hoje em tempo real. Assim, plataformas especializadas e apps financeiros são fontes confiáveis para esse tipo de monitoramento. Entretanto, em tempos de incerteza, informação é poder — especialmente no câmbio.